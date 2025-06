Evita l'impatto con l'auto ma cade dalla moto e finisce in ospedale

Paura ieri sera, mercoledì 25 giugno, in via Favria a Rivarolo Canavese, dove un giovane passeggero in sella a una moto è caduto a terra all’improvviso, nei pressi del semaforo all’incrocio con via Giuseppe Gria.

Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta quando il conducente della motocicletta - per evitare l’impatto con un’auto - ha effettuato una brusca manovra, provocando lo sbilanciamento e la successiva caduta del passeggero, un ragazzino minorenne residente in città.

Il giovane ha riportato diverse contusioni agli arti inferiori ed è stato soccorso tempestivamente dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale in codice giallo: fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Rivarolo, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro. I militari hanno ascoltato la conducente dell’auto coinvolta, che si è fermata per prestare aiuto.