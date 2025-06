Nascondeva la cocaina nel new jersey, arrestato spacciatore in monopattino

Girava per le vie del quartiere San Donato su un monopattino, ma il suo obiettivo non era una semplice passeggiata. Nei giorni scorsi, un giovane cittadino senegalese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per aver fornito false generalità al momento del controllo.

A far scattare l’intervento sono state diverse segnalazioni inviate attraverso l’app YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare in tempo reale episodi sospetti. Le segnalazioni indicavano un’intensa attività di spaccio nella zona tra corso Gamba, corso Rosai, via Costaguta e via Crosato.

Durante un servizio di perlustrazione, gli agenti del Commissariato San Donato hanno notato un ragazzo arrivare da corso Principe Oddone a bordo di un monopattino. Dopo essersi guardato intorno con fare sospetto, il giovane ha nascosto un sacchetto all’interno di una fessura in un new jersey.

Il suo comportamento ha insospettito i poliziotti, che sono subito intervenuti: all’interno del sacchetto erano nascosti 25 frammenti e 2 involucri contenenti cocaina. Alla richiesta di documenti, il giovane ha dichiarato di essere minorenne, ma successivi accertamenti in commissariato hanno rivelato che era invece maggiorenne.

Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso anche di tre telefoni cellulari, presumibilmente usati per contattare i clienti. Il ragazzo è stato quindi arrestato per spaccio e per aver dichiarato false informazioni sulla propria identità. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.