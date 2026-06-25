Pinerolo: i dossi di corso Torino rallentano le auto, ma accelerano lo scontro in maggioranza

Si trovano all’imbocco di corso Torino, alle porte di Pinerolo. Rallentano le auto in transito, creando lunghissime code, ma accelerano lo scontro politico nella maggioranza: i due dossi ravvicinati hanno innescato la fuoriuscita dal M5S di Salvatore Perrino e un botta e risposta acceso con il primo cittadino Luca Salvai.

Perrino nei giorni scorsi ha lasciato il Movimento Cinque Stelle, decidendo di restare comunque nella maggioranza. La sua scelta, però, ha lasciato strascichi che sono esplosi nel Consiglio comunale di ieri sera. Il consigliere ha presentato un’interrogazione per chiedere una soluzione che eviti lunghe code all’ingresso città e metta al sicuro i ciclisti: oggi infatti le auto, per evitare i dossi, fanno slalom sulla pista ciclabile, con il rischio di causare incidenti.

L’assessora alla Viabilità Giulia Proietti ha fatto un excursus lungo sugli ultimi mesi in cui il Comune ha avuto difficoltà a far partire i lavori legati alle asfaltature. Per atterrare sul tema. In sintesi il problema dovrà essere risolto prossimamente: all’interno di un lotto di lavori, partiti di recente, è stata inserita la realizzazione di una piattaforma sopraelevata per permettere il transito in sicurezza delle biciclette e rallentare le auto in arrivo.

Il consigliere di opposizione Dario Mongiello ha incalzato l’assessora: “Lei non ha risposto alle domande”. Un intervento che ha fatto scattare Salvai dalla sedia: “L’assessora ha risposto in maniera compiuta – poi ha alzato la voce puntando il dito contro Perrino –. Dovreste fare un gruppo insieme consigliere Mongiello e consigliere Perrino. Consigliere Perrino sa qual è il suo problema? È che non ha ricevuto risposte lei, non la città. È questo che le crea il problema, è questo che le crea frustrazione”. Parole che non sono cadute nel vuoto, il consigliere ha ribattuto alzando la voce come il primo cittadino: “Sono un consigliere di maggioranza, non capisco perché mi attacca. Forse perché non mi allineo alle sue logiche

Oggi, a distanza dallo scontro in aula, Perrino non pensa a lasciare la maggioranza, ma non indietreggia: “Lavoro bene con la maggioranza a parte Salvai e Proietti – incalza –. Salvai è frustrato politicamente perché pensava di portare tutta la sua maggioranza nel Campo largo a sostegno di Francesca Costarelli, ma non ce l’ha fatta”. Il riferimento è alla fuoriuscita di diversi elementi dal campo largo a partire dall’assessora socialista alle Politiche sociali Lara Pezzano, che il consigliere sosterrà come candidata sindaca alle elezioni comunali del 2027.