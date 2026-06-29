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Attualità | 29 giugno 2026, 12:32

Eletta la nuova Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran Paradiso

Nella Thérisod e Mauro Guglielmetti affiancano il Presidente Mauro Durbano

Una immagine d'archivio del Parco Nazionale del Gran Paradiso

Una immagine d'archivio del Parco Nazionale del Gran Paradiso

A seguito del completamento della composizione del Consiglio Direttivo, con la nomina dei membri di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'organo ha provveduto all'elezione della Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ne fanno parte il Presidente Mauro Durbano, la Vicepresidente Nella Thérisod e Mauro Guglielmetti, vicesindaco di Locana, eletto dal Consiglio Direttivo quale terzo componente dell'organo esecutivo.

La Giunta Esecutiva svolge funzioni di indirizzo e gestione amministrativa, predisponendo le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo, adottando gli atti deliberativi di propria competenza e approvando i documenti preliminari e i progetti relativi ai lavori pubblici nei casi previsti. Inoltre, esercita tutte le competenze non riservate dalla normativa, dallo Statuto, al Consiglio Direttivo, al Presidente o al Direttore del Parco, assicurando il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente.

comunicato stampa

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