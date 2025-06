Cartier spende 185mila per riqualificare la strada del suo stabilimento torinese

Il polo del lusso ha sede in via Bernardino Ramazzino 19

Cartier riqualifica via Bernardino Ramazzini. Proprio al civico 19 ha infatti il suo quartier generale torinese la fabbrica del lusso, nota in tutto il mondo per orecchini, collier, orologi e bracciali scintillanti.

Venerdì il Comune, su proposta dell'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, ha dato il via libera al progetto di sistemazione della pavimentazione della strada nel quartiere Regio Parco.

Taglio del nastro a maggio 2023

Nel nuovo polo del lusso, inaugurato nel maggio 2023, lavorano 450 persone di cui molti giovanissimi. Proprio Cartier ha deciso di investire 185mila per riasfaltare la strada.

L'intervento

Il progetto prevede la fresatura della pavimentazione esistente e la posa di un nuovo tappeto d’usura, il rifacimento della segnaletica orizzontale e - per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti - l’installazione di due specchi parabolici e tre dossi rallentatori. L’intervento comprende anche il rifacimento dei marciapiedi e dei cordoli stradali.