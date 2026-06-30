Doppio botto torinese agli Europei Under 18 di judo

È iniziata con il botto , anzi due, la prima giornata dei Campionati Europei U18 di judo in fase di svolgimento a Gran Canaria e con i piemontesi subito a segno. Fuoco e fiamme grazie ai leggeri e ai super leggeri dell'Akiyama Settimo: Ismael Mehabra è terzo nei kg 50 mentre nella categoria superiore dei 55kg Luca Martini vola in finale e si arrende solo al francese Back.

Mehabra classe 2009 di Venaria era atteso da pronostico ma ha steccato il primo round contro l’olandese Heimans che però lo ha ripescato giungendo in finale. A quel punto l’ ira funesta di Mehabra ha spezzato le coriacee resistenze di Pidkipnyy( UKR), Lopez ( ESP) , Dogru ( TUR) e nella finale per la medaglia di bronzo contro Argi (ISR) raggiungendo così l’agognato podio.

Luca Martini di Valenza Pó ,che da due anni si è trasferito all’ AKIYAMA di Settimo ha infilzato successi nei confronti di Blachshaw, di Shwart (ISR) di Dobrowolski (POL) e nella seminfinale ha schiantato il fortissimo francese Benkrouiden per Ippon e regalandosi la finale. Peccato nella sfida per l’ oro perché un errore è costato il titolo ma Luca ha dimostrato classe e talento sopraffino.

Grande felicità da parte del team Akiyama che già nella prima giornata si è fatto notare per la qualità del proprio lavoro .