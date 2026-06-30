Ritorno al futuro, nasce il Nichelino FC: nuova pagina per il calcio cittadino

Radici profonde, amore per il territorio e una grande visione per il futuro dello sport locale. Con queste premesse nasce ufficialmente una nuova era per il calcio cittadino: l'entrata con un quota di maggioranza nella compagine societaria dilettantistica Hesperia Nichelino da parte dell'imprenditore Rosario Tuccio, operazione che darà il via alla trasformazione del club nel Nichelino FC.

​Un’operazione che per Tuccio non è solo societaria, ma prima di tutto sentimentale. La decisione nasce dal forte legame con la città in cui è nato e cresciuto, lo stesso luogo in cui ha deciso di fondare le proprie aziende e investire in immobili, terreni, uffici e magazzini. Una scelta dettata dagli affetti di una vita, dagli amici dell’adolescenza e dalla famiglia: perché Nichelino, da sempre, è nel suo cuore.

​Il progetto sportivo e il nuovo impianto

​L'acquisizione, condivisa da Tuccio con gli storici amici e partner del progetto – il Presidente Luca Falleti e Franco Nasso – porta con sé un sogno ambizioso: regalare alla comunità la struttura sportiva che merita.

​I punti chiave del nuovo corso

​Il cambio di nome in Nichelino FC: Un segnale forte e chiaro voluto da Tuccio, Falleti e Nasso per dare alla città una squadra che porti orgogliosamente il suo nome, rafforzando il senso di identità, l'appartenenza e il legame tra i cittadini e i colori sociali, che torneranno agli storici giallo e blu.

​Nuove infrastrutture: Grazie alla sinergia e alla fattiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la società darà presto il via alla realizzazione dei nuovi campi da calcio, un intervento strutturale che proietterà il club verso il futuro.

​"Ho deciso di entrare con una quota di maggioranza nella compagine societaria per semplicissimi motivi: sono nato e cresciuto a Nichelino," dichiara l'imprenditore Rosario Tuccio. "Qui ho deciso di fondare le mie società, di investire in immobili, terreni, uffici e magazzini. Qui ho i miei amici di sempre, con cui sono cresciuto e ho condiviso la mia adolescenza, e moltissimi parenti. Insomma, Nichelino è nel mio cuore e merita il meglio. Insieme a Luca Falleti e Franco Nasso abbiamo condiviso il sogno di realizzare l’impianto sportivo che questa città merita e di cambiare il nome in Nichelino FC per dare un segnale forte di appartenenza, in piena sinergia con l’amministrazione che contribuirà alla prossima realizzazione dei nuovi campi da calcio. Un grazie particolare va all’assessore Di Lorenzo, che si è speso in tutto per far sì che questo accadesse".

Punto di riferimento non solo sportivo

​Il nuovo Nichelino FC si candida così a diventare un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche sociale e aggregativo per tutto il territorio. La riqualificazione dell'impianto sportivo è un punto di ripartenza, non di arrivo, perché Nichelino Hesperia in questi anni non è stato solo calcio, con l'attenzione per le fasce deboli e disagiate, l'inclusione, l'attenzione alla base. "Certi valori vengono prima di tutto. Del campo in erba sintetica, dell'impianto a LED per l'illuminazione o degli spogliatoi rinnovati. Qui facciamo del sociale la nostra forza", hanno sottolineato i dirigenti.

L'assessore allo Sport Francesco Di Lorenzo, che ha ricordato di aver giocato su questo campo tanti anni fa, quando era ragazzo, di è detto "emozionato nell'essere qui, l'amministrazione sta facendo di tutto per migliorare e far crescere l'impianto". Poi chiede un applauso per Franco Nasso e Luca Falletti, che ci sono stati sempre in questi anni, anche nei momenti più difficili. "Da ora in avanti le nostre preoccupazioni saranno quelle degli avversari, perché questa società può solo crescere e migliorare", conclude Di Lorenzo, ringraziando Rosario Tuccio per il suo ingresso nella compagine societaria.

"Noi siamo Nichelino, non dobbiamo copiare nessuno. È stata una scelta di cuore, non solo imprenditoriale. Ma non vogliamo fermarci qui. Vogliamo regalare questi campi alla città entro fine agosto, massimo la prima mtà di settembre. Per dare alla città l'impianto che merita", ha concluso Tuccio.

La voglia di sognare

Franco Nasso, vicepresidente, si è detto felice per una cavalcata che ci vuole portare "dove da tempo vogliamo e puntiamo ad arrivare", mentre il dg Damiano Zurlo ricorda i valori e le regole di vita che sono alla base del Nichelino per fare non solo calcio. Nicola Sgueglia, il direttore sportivo, parla dei 13 anni vissuti a Nichelino "vogliamo divertirci, adesso che si è svoltato dal punto di vista societario. Non vediamo l'ora di iniziare". Per scrivere nuove pagine di storia calcistica.