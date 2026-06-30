Temporale al Meisino, un fulmine colpisce il lampione del campo: partita sospesa nel buio

Una serata di sport trasformata, nel giro di pochi secondi, in un momento di paura. È quanto accaduto al campo da calcio del Meisino, dove un violento temporale ha interrotto la semifinale della Élite Red Summer Cup, torneo amatoriale di calcio a 7. Un fulmine si è infatti abbattuto su uno dei lampioni dell'impianto, provocando un forte boato e un blackout che ha costretto gli organizzatori a rinviare la partita.

L'episodio si è verificato intorno alle 21.30, mentre le squadre de La Province e Imperium F.C. stavano ultimando il riscaldamento prima del fischio d'inizio. In pochi istanti il cielo si è illuminato, seguito da un'esplosione e dal buio improvviso: la saetta ha centrato un palo dell'illuminazione a pochi metri dal terreno di gioco, facendo saltare la corrente.

Il momento è stato ripreso in un video girato da Gabriele D'Agostino, presidente de La Province, poi condiviso sui social dalla squadra. Le immagini mostrano l'istante esatto in cui il lampo colpisce il lampione e l'impianto resta completamente al buio.