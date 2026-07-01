Operai al lavoro per pulire le storiche insegne del Caffè Torino

Sono uno dei simboli della torinesità, insieme ai caratteristici portici. In questi giorni gli operai della IMA Costruzioni nuovamente al lavoro in piazza San Carlo.

Le insegne della Martini

Questa volta non sulle facciate, ma su un elemento davvero iconico del capoluogo: i lavoratori stanno infatti eseguendo un intervento di pulizia e valorizzazione delle storiche insegne del Caffè Torino, comprese quelle Martini. "È uno di quei lavori - spiega Alessandro Agui, al timone della storica azienda - che spesso passano inosservati, ma che contribuiscono a conservare l’immagine e la memoria di Torino".

In precedenza la ditta si era già occupata di restaurare l’affresco raffigurante l’ostensione della Sindone in piazza San Carlo. sulla facciata del palazzo Villa di Villastellone. L'opera al numero 260, risalente al 1500, aveva risentito del tempo e delle intemperie e necessitava di un intervento.