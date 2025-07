Moncalieri, torna il festival "Spine": quattro serate di stand-up comedy pungente e senza filtri

Dal 2 al 5 luglio, “Spine” torna con quattro serate di stand-up comedy dal vivo, irriverente e senza filtri, al Giardino delle Rose.

Dopo il successo della sua prima edizione e il doppio sold out l’8 marzo alle Fonderie Limone, torna un festival che non fa sconti, non cerca il consenso e non ha paura di pungere. Sul palco, comici che trasformano disagio, contraddizioni e nevrosi in risate vere.

2 luglio – Luca Cupani

Comico italiano trapiantato a Londra, parte di Zelig e autore di monologhi taglienti e raffinati disponibili su RaiPlay, Prime Video e Mediaset Infinity.

Cupani è stato selezionato tra i 100 comici mondiali invitati a Roma per l’incontro sulla comicità con Papa Francesco. Sul palco di SPINE porta la sua ironia elegante e surreale, tra storie di vita quotidiana e paradossi british.

3 luglio – Davide Calgaro

Classe 2000, attore e stand-up comedian. In Millennium Bug racconta, con ironia feroce e lucidità rara, le fragilità e i vizi della sua generazione: social, pornografia, mascolinità tossica, ansie e trapper.

Volto noto del cinema e delle serie tv (anche nella miniserie "Hanno ucciso l’Uomo Ragno"), è uno degli astri emergenti della comicità italiana.

4 luglio – BESTIE

Una serata che non lascia scampo.

Sul palco Angelo Amaro, Antonio Ricatti e Marco Los: tre comici, uno stile crudo e senza censure.

Monologhi feroci, gioco col pubblico, zero buonismo.

5 luglio – SPINE LAB / Open Mic

Ultima serata, ma la più coraggiosa: le nuove voci comiche di Moncalieri, formatesi durante il laboratorio gratuito SPINE LAB – Prove Tecniche di Sincerità, salgono sul palco.

Il laboratorio, condotto dal comico e formatore Stefano Gorno, ha coinvolto cittadinə alla prima esperienza con la stand-up.

Questa è la loro prova del fuoco. E anche la nostra occasione per scoprire chi rideremo domani.







SPINE 2025 – Festival di Comicità Pungente

Giardino delle Rose, Castello di Moncalieri

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21

Tutte le serate sono accompagnate da area food & drink a cura di Pro Loco Moncalieri