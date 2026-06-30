Rush finale dei cantieri Pnrr: a Torino ultimi cento in completamento. Il 12 settembre si inaugura via Roma pedonale

Rush finale per i cantieri del Pnrr a Torino, così come nel resto d'Italia. Dopo 5 anni, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (194 miliardi di euro: 124,5 sotto forma di prestiti da rimborsare e quasi 70 di sovvenzioni) oggi è giunto in dirittura d’arrivo.

30 giugno fine lavori

Roma, negli scorsi mesi, ha prorogato la data dei collaudi al 31 agosto: provvedimento che probabilmente darà un po’ di tempo per completare le finiture in qualche cantiere. Ma il 30 giugno, cioè oggi, deve esserci la chiusura dei lavori.

Torino tra le prime in Italia

A fare il punto il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo ai microfoni di To Radio: "Siamo andati molto bene in questi anni: i risultati che abbiamo raggiunto in termini di precisione sono stati estremamente rilevanti. Torino è tra le primissime città in Italia per rispetto dei tempi del Pnrr". Nell'ambito del Piano all'ombra della Mole, sono stati aperti 555 cantieri.

"Più di 400 - ha aggiunto il primo cittadino - sono già stati anche collaudati: i rimanenti sono in fase di completamento". Rientrano in quest'ultimo ambito anche piazza Baldissera, che è stata riconvertita da rotonda congestionata dal traffico ad incrocio regolato con semafori intelligenti, e la nuova Biblioteca Civica Centrale a Torino Esposizioni.

Al momento stanno montando gli scaffali, che accoglieranno il grande patrimonio librario da Cittadella. Nel complesso progettato da Luigi Nervi sarà possibile prendere volumi, ma non solo: ci saranno spazi per i bambini e la cultura, oltre a 1.200 posti studio.

12 giugno inaugurazione di via Roma

Altro cantiere in fase di completamento è quello della pedonalizzazione completa di via Roma. Il prossimo sabato 12 settembre, alla sera, ci sarà una grande inaugurazione dell'arteria cittadina rinnovata che collega piazza Castello con Porta Nuova.