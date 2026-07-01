Moncalieri: la giovane artista Francesca Trinchero premiata al concorso “Utopie possibili"

Le utopie possibili non sono altrove: emergono nella realtà, anche nei suoi punti più vulnerabili. In un hangar segnato dalla guerra che diventa cielo stellato, in un corpo esposto alla fragilità, in uno sguardo che genera mondi, in una nave sospesa tra immaginazione e realtà.

Sono queste alcune delle visioni che hanno conquistato la giuria del concorso Utopie possibili - Dove il futuro prende forma, promosso da VIDAS in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Brera e Casa degli Artisti.

Giunto alla terza edizione, il concorso ha invitato studenti e studentesse a interrogarsi sul valore dell’utopia come spazio concreto di possibilità, capace di attraversare le fragilità del presente e immaginare nuove forme di futuro.

I VINCITORI

Per la Categoria I – opere con tecniche tradizionali, il primo premio del valore di 1.000 euro è stato assegnato a Johny Kassis, siriano di 26 anni, con Le Stelle del Mattino, Lucifero, Gli Angeli Caduti. L’opera, ispirata a un hangar in Siria utilizzato come rifugio, trasforma i segni della distruzione in una visione poetica: i fori lasciati da schegge e proiettili si aprono alla luce fino a evocare un cielo stellato, dove la ferita diventa possibilità di immaginazione e resistenza.

La menzione speciale, del valore di 500 euro, nella stessa categoria va Francesco Peritore, 20 anni, di Magenta (MI), autore di Vulnerabile, un’opera pittorica che riflette sul rischio dell’autenticità e sulla tensione tra protezione e apertura al mondo, mettendo al centro la fragilità come condizione necessaria per un rapporto autentico con la realtà.

Per la Categoria II – opere prodotte con tecniche digitali, il primo premio del valore di 1.000 euro è stato assegnato a Francesca Trinchero, 25 anni, di Moncalieri con Stultifera Navis, video opera che mette in scena una nave simbolica, sospesa tra dimensione reale e immaginaria, come metafora della ricerca di orientamento e senso nel mondo contemporaneo.

La menzione speciale del valore di 500 euro è stata attribuita a Francesca Riva, 21 anni, di Erba (CO) per Human Lens, un lavoro che trasforma lo sguardo umano in uno spazio di proiezione di valori e possibilità, suggerendo come l’utopia possa prendere forma a partire dalle azioni quotidiane.

I quattro vincitori saranno inoltre coinvolti in una residenza artistica collettiva di un mese presso Casa degli Artisti tra l’autunno 2026 e l’inverno 2027.

“Il tema delle “Utopie Possibili”, che ha costituito il filo rosso delle elaborazioni degli studenti, è di grande attualità, in una generazione di giovani che ha la necessità, in questo tempo tanto articolato, di guardare alla propria ricerca con una proiezione rivolta al futuro. Ecco che l’arte, in tutte le sue forme espressive, come sempre, diventa un supporto alla visione del mondo, diottrie visive che aprono all’immaginazione e all’atto creativo. È sempre interessante, da parte nostra, vedere le risposte dei molti studenti dell’Accademia che hanno partecipato in quanto, ognuna delle opere presentate, ci aiuta, anche nel futuro, a guardare il mondo con altri occhi, posizionandoci su punti panoramici non abitudinari,” dice Italo Chiodi, professore di Comunicazione Didattica dell’Arte preso l’Accademia di Brera.