Volontari in campo per ripulire i giardini del fungo

Nonostante il caldo di questi giorni, c'è chi sceglie di dedicare parte del proprio tempo libero alla cura del quartiere. È accaduto lunedì sera ai giardini del "Fungo", in corso Telesio all'angolo con via Servais, dove tre volontari hanno trascorso circa due ore, dalle 20 alle 22, raccogliendo rifiuti abbandonati nell'area verde.

L'iniziativa, denominata "Quartiere Pulito", non è nuova in zona Parella e proseguirà anche giovedì 2 luglio, sempre in orario serale e condizioni meteo permettendo. Tra i partecipanti c'è Giorgio, volto ormai conosciuto da molti residenti. In diverse occasioni, da solo o insieme ad altri volontari, è intervenuto per ripulire il parco.

“Quando porto a spasso il cane trovo spesso vetri di bottiglie rotti - racconta - Penso subito ai bambini e agli animali che frequentano quest'area e potrebbero ferirsi. Così torno con l'attrezzatura necessaria e raccolgo tutto quello che trovo. Alla fine i sacchi si riempiono sempre di cartacce, bottiglie, mozziconi di sigaretta e, a volte, anche di rifiuti ingombranti”.

Secondo i volontari, il problema dell'abbandono dei rifiuti continua a ripresentarsi nonostante gli interventi periodici. Per questo ritengono che, accanto al lavoro degli operatori ecologici e delle associazioni, sia necessario promuovere una maggiore sensibilità civica.

L'associazione trae ispirazione dai principi contenuti nel libro La Via della Felicità di L. Ron Hubbard e sostiene che iniziative come "Quartiere Pulito" abbiano anche l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'importanza del rispetto degli spazi pubblici.

“Pulire un giardino è importante - conclude Giorgio - ma ancora più importante è diffondere una cultura del rispetto verso gli altri, verso l'ambiente e verso i beni comuni. Solo così questi luoghi potranno restare davvero vivibili per tutti”.