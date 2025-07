Il record delle buche di via Forlì a Lucento: 50 voragini in 35 metri

Buche e strada dissestata in via Forlì

Cinquanta buche in 35 metri di strada. Tante se ne contano in via Forlì, asse di Lucento. Gli avvallamenti si concentrano tra il civico 47 e il 59, un tratto appunto che a piedi si percorre in un minuto. Un triste record per questa arteria di Torino ovest, dove di fatto ogni metro ci sono più di una voragine e mezzo.

Pericolo per moto e bici

Sconnessioni - in alcuni casi - presenti da anni, come denunciato ieri in Sala dalla consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano con un'interpellanza. Un pericolo, come ha chiarito l'esponente della minoranza, "per la sicurezza di automobili, motociclisti e bici, fonte di disagio anche per i residenti".

Situazione di degrado

Nelle vicinanze infatti, in via Carutti, è presente il nido d'infanzia "Biancaluna" frequentato da una settantina di bambini. In via Forlì ci sono quindi frequenti passaggi di genitori, passeggini ed operatori scolastici.

Una situazione di degrado nota alla Circoscrizione 5, per cui non si prospetta una soluzione, almeno non in tempi brevi. La strada infatti, come ha chiarito l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, "non è inclusa nell'elenco delle località interessate da manutenzione straordinaria".

I "tappulli"

La segnalazione della necessità di intervento è stato inserito in quest'ultimo database. Nel frattempo si continuerà a "tappullare" la strada, cioè a colmare le buche più grandi in attesa di una riasfaltatura completa.

Alla luce delle situazioni di pericolo, la Città cercherà poi di trovare le risorse per ricostruire "i due tratti di marciapiede in via Carutti in prossimità dell'asilo".