Prima il figlio ferito, poi il padre travolto da un'auto: violenza e sangue di fronte al Maria Vittoria

Una brutta vicenda di cronaca, una faida interna ad una famiglia rom che poi degenera in violenza, con un ragazzo picchiato in corso Grosseto e il padre (che lo aveva soccorso) investito davanti al Maria Vittoria, dove aveva portato il figlio. E adesso l'uomo versa in condizioni gravissime.

Dalle bottiglie all'investimento con l'auto

Tutto sarebbe partito da una lite, con un gruppo che si sarebbe accanito contro un giovane a colpi di bottiglia. In qualche modo chiede aiuto, scappa e riesce a chiamare il padre, che lo va a soccorrere e lo porta all'ospedale. E anche qui volano paroloni e insulti con il fratello dell'uomo, lo zio del giovane ferito. Poi di fronte al Maria Vittoria si consuma il momento peggiore, con un fratello che decide di investire l'altro, lasciandolo in fin di vita a pochi metri da medici e sanitari, increduli per l'accaduto.

38enne al Maria Vittoria in gravi condizioni

Infine arriva anche la Polizia, ma intanto il ferito viene ricoverato in codice rosso: il 38enne ha ferite e lesioni su tutto il corpo: non rischierebbe la morte, ma le sue condizioni sono gravissime.