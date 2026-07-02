Via Foligno 2, parte la riqualificazione: formazione e cultura al centro del progetto

Un edificio di via Foligno 2 destinato a cambiare funzione e volto nei prossimi anni, con un investimento complessivo da circa un milione di euro su un arco temporale di vent’anni. È quanto prevede il nuovo progetto presentato in Circoscrizione 5, nel corso di un sopralluogo nei locali assegnati tramite bando pubblico alla Fondazione Eri.

Un intervento che punta a restituire alla cittadinanza uno spazio oggi sottoutilizzato, trasformandolo in un luogo dedicato alla formazione professionale, all’aggregazione e alle attività culturali.

Formazione e nuove professioni

Il cuore dell’iniziativa riguarda l’attivazione di percorsi formativi rivolti a figure professionali molto richieste nel mercato del lavoro, in particolare nel settore della ristorazione. Sono previsti corsi per baristi e camerieri, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e rafforzare le competenze dei partecipanti.

Accanto alla formazione, il progetto include anche la realizzazione di una caffetteria, pensata come spazio pratico e operativo, utile sia per l’apprendimento sia per l’attività aperta al pubblico.

Un cortile per il quartiere

Particolare attenzione sarà dedicata anche agli spazi esterni. Il cortile della struttura verrà infatti valorizzato e reso fruibile per iniziative culturali, mostre ed eventi aperti ai cittadini, con l’obiettivo di creare un nuovo punto di riferimento per la vita del quartiere.

Una lodevole iniziativa, secondo il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione, illustrata insieme alla Fondazione Eri e al presidente Iskender Forioso. "Si tratta di un progetto concreto che rappresenta un investimento sul futuro del territorio, capace di coniugare riqualificazione urbana, formazione professionale e nuove opportunità per i cittadini" ha evidenziato il coordinatore.