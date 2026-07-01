Riaperto uno dei due spazi dell'area cani di via Pinchia

Dopo le polemiche dei mesi scorsi è stato riaperto al pubblico uno dei due spazi dell'area cani di via Pinchia, nello specifico quella esterna, lato strada.
La seconda area, adiacente alla bocciofila, rimarrà invece temporaneamente chiusa. “La scelta - spiega il coordinatore della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera - è presumibilmente legata al completamento degli interventi necessari a garantire le migliori condizioni di sicurezza. Sono in corso interlocuzioni con gli uffici competenti per conoscere le tempistiche della riapertura completa”.
La riapertura, seppur parziale, rappresenta una buona notizia per i numerosi cittadini che frequentano l'area insieme ai propri cani e costituisce un primo passo verso il pieno ripristino del servizio.