Mirafiori, turn over agli Enti centrali: escono in 120, ma l'azienda promette di assumerne altrettanti (e specializzati in elettrificazione)

Nuove uscite, anche se incentivate, dal mondo degli Enti centrali Stellantis torinese e in particolare da Mirafiori. Sono infatti 120 i profili che l'azienda spera di convincere ad abbandonare il proprio posto di lavoro, ma questa volta anche la Fiom (spesso contraria a questo tipo di strumenti) è d'accordo. Nell'intesa siglata tra azienda e sindacati, infatti, è stato messo nero su bianco che le persone che lasceranno saranno sostituite da nuovo personale, almeno in ugual numero, assunto a tempo indeterminato e con spiccate competenze per l'elettrificazione dei prodotti. "Una nota positiva che sancisce una discontinuità con il passato", dicono i metalmeccanici Cgil.



"Abbiamo voluto fortemente questo impegno da parte dell'azienda - dice il segretario generale di Fiom Torino, Edi Lazzi -. Era da tempo che lo chiedevamo senza avere risposte positive. Questa volta invece c'è l'impegno e prendere nuovi lavoratori per noi vuol dire dare continuità agli Enti centrali. La stessa cosa sarebbe utile adesso per le Carrozzerie, dove l'ingresso di nuovi operai significherebbe prospettive certe per l'industria dell'auto nel suo complesso".



"Le uscite, di modesta entità numerica, saranno gestite tenuto conto in maniera prioritaria delle esigenze di coloro i quali siano già in possesso dei requisiti pensionistici, oppure li possano maturare nei prossimi anni - aggiunge Rocco Cutrì, segretario generale di Fim Cisl Torino -. Come sempre sarà adottato il criterio di volontarietà e reciproco interesse". E sul futuro, i metalmeccanici Cisl sottolineano: "A fronte di questa nuova procedura di incentivazione all’uscita occorre tener conto degli inserimenti fatti e programmati che rappresentano un evento positivo, oltre che indispensabile in ottica futura. Sono stati assunti 143 dip. nel 2025 e 121 nel 2026 più 127 ancora da concretizzare su ingegneria. Sono 12 le assunzioni previste nel manufacturing per il 2026. 33 le assunzioni invece per il settore commerciale (mercato italia) in corso di anno. La quasi totalità di questi numeri riguardano l’area torinese. Torniamo a sottolineare come le nostre preoccupazioni siano rivolte al ruolo che il Gruppo immagina per le strutture degli Enti Centrali dell’Area Torinese così come per il CRF di Orbassano. Abbiamo bisogno di recuperare centralità nelle dinamiche interne al Gruppo, valorizzando la professionalità e le competenze delle nostre Lavoratrici e dei nostri Lavoratori.



"Ingegneria, Ricerca e Sviluppo - conclude Igor Albera, referente settore automotive per Fim Cisl Torino e Canavese - devono trovare una nuova prospettiva che permetta di garantire il loro futuro. Per quanto riguarda Services il numero di uscite previste non modifica il quadro generale, giusto però prestare la massima attenzione ad ogni eventuale futuro sviluppo, sempre tenendo in primo piano la tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori".