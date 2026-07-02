Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: già stabiliti gli accoppiamenti della fase nazionale

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la formula della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2026/2027, il prestigioso torneo riservato alle società di Eccellenza che assegnerà, oltre al trofeo, anche un importante pass per il Campionato di Serie D 2027/2028.

Saranno 19 le squadre qualificate provenienti dalle rispettive fasi regionali. Le formazioni verranno suddivise in otto raggruppamenti, composti da triangolari e accoppiamenti a eliminazione diretta.

Nel dettaglio, il Gruppo A sarà composto dalla rappresentante del Veneto insieme alle vincitrici di Liguria, Lombardia e Piemonte-Valle d'Aosta. Il Gruppo B vedrà invece impegnate la vincente del Friuli Venezia Giulia, la vincente dello spareggio tra le rappresentative delle Province Autonome di Trento e Bolzano e un'ulteriore formazione qualificata.

Gli altri raggruppamenti saranno strutturati come segue:

Gruppo C: vincente Emilia Romagna contro vincente Toscana;

vincente Emilia Romagna contro vincente Toscana; Gruppo D: vincente Marche contro vincente Umbria;

vincente Marche contro vincente Umbria; Gruppo E: vincente Lazio contro vincente Sardegna;

vincente Lazio contro vincente Sardegna; Gruppo F: vincente Abruzzo contro vincente Molise;

vincente Abruzzo contro vincente Molise; Gruppo G: vincente Basilicata, vincente Campania e vincente Puglia;

vincente Basilicata, vincente Campania e vincente Puglia; Gruppo H: vincente Calabria contro vincente Sicilia.

Le squadre inserite nei triangolari si affronteranno in gare di sola andata, mentre negli accoppiamenti sono previsti incontri di andata e ritorno. Al termine della prima fase accederanno ai quarti di finale le vincitrici di ciascun raggruppamento.

Successivamente la competizione proseguirà con quarti di finale, semifinali e finale secondo il tabellone predisposto dalla L.N.D. La finale sarà disputata in gara unica, in una sede e in una data che verranno comunicate successivamente. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Per stabilire l'ordine delle gare della prima fase verrà effettuato un sorteggio dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti. Nei turni successivi, invece, sarà favorito l'alternarsi delle gare casalinghe e in trasferta rispetto al turno precedente; qualora ciò non fosse possibile, si procederà nuovamente tramite sorteggio.

Particolarmente rilevante la posta in palio. In base all'articolo 49 delle N.O.I.F., la società di Eccellenza che conquisterà la Coppa Italia Dilettanti 2026/2027 nella fase nazionale acquisirà infatti il titolo sportivo necessario per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione 2027/2028, trasformando il torneo in uno degli appuntamenti più importanti dell'intero panorama dilettantistico italiano.