Erasmus+ AGROW-HUB: l'Università di Torino ospita il partenariato internazionale per la bioeconomia circolare

Dal 6 all'8 luglio l'Università di Torino ospita il Meeting del progetto europeo Erasmus+ Capacity Building in Higher Education AGROW-HUB, riunendo nel capoluogo piemontese i partner del consorzio internazionale impegnato nella promozione della bioeconomia circolare e dell'innovazione nel settore agroalimentare.

Il progetto, finanziato dal programma Erasmus+, vede tra i partner il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e 2i3T – Incubatore d'Imprese dell'Università di Torino e coinvolge università, centri di ricerca e organismi dell'innovazione provenienti da Egitto, Tunisia, Grecia, Italia e Spagna.

AGROW-HUB nasce per rafforzare le competenze, l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore della bioeconomia circolare, sostenendo lo sviluppo delle attività di trasferimento della conoscenza in sette università egiziane e due università tunisine. Il progetto accompagnerà inoltre la realizzazione di due incubatori universitari presso l'Università di Alessandria d'Egitto e l'Università di Sousse, in Tunisia, contribuendo a creare un ecosistema favorevole alla nascita di nuove imprese innovative.

Avviato ufficialmente nel dicembre 2025 con il Kick-off Meeting ospitato dall'Università di Alessandria, AGROW-HUB promuove una cooperazione euromediterranea orientata allo sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione dei residui agroalimentari e l'applicazione dei principi della bioeconomia circolare.

L'iniziativa punta a creare un ecosistema integrato tra università, centri di ricerca e imprese attraverso lo sviluppo di programmi formativi innovativi, l'introduzione di micro-credentials, l'attivazione di Living Labs e la realizzazione di percorsi di incubazione per startup. L'obiettivo è trasformare i risultati della ricerca in soluzioni concrete e modelli di business sostenibili, rafforzando il dialogo tra mondo accademico e sistema produttivo.

In questo contesto, l'Università di Torino mette a disposizione competenze complementari e altamente specializzate. Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco contribuisce con il proprio know-how scientifico nell'ambito della bioeconomia e della valorizzazione delle biomasse, mentre 2i3T svolge un ruolo centrale nelle attività dedicate al trasferimento tecnologico e all'imprenditorialità innovativa, progettando percorsi di accompagnamento per startup e favorendo l'incontro tra ricerca e mercato.

Il meeting di Torino rappresenta una tappa strategica del progetto. Nel corso delle tre giornate i partner lavoreranno alla definizione del modello organizzativo e operativo dell'incubatore universitario che sarà sviluppato nell'ambito del progetto e condiviso con l'intero partenariato internazionale, con l'obiettivo di trasferire competenze e buone pratiche nei Paesi coinvolti.

L'apertura ufficiale dei lavori è in programma lunedì 6 luglio alle ore 14, presso il Rettorato dell'Università di Torino, alla presenza della Rettrice Cristina Prandi, del Direttore Generale Andrea Silvestri e di rappresentanti delle aree innovazione degli enti locali. Le attività proseguiranno il 7 e l'8 luglio presso 2i3T – Incubatore d'Imprese dell'Università di Torino e il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, con sessioni di lavoro dedicate allo sviluppo delle attività progettuali e al rafforzamento della collaborazione tra i partner.