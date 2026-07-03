Corso Potenza, un braccio meccanico rimuove le vecchie cabine del telefono

Prosegue anche in Circoscrizione 5 il piano di dismissione delle vecchie cabine telefoniche, ormai fuori servizio. Nella giornata di mercoledì 1 luglio sono state rimosse le due storiche strutture Telecom collocate all'angolo tra corso Potenza e via Pianezza, da anni inutilizzate e più volte segnalate dai residenti per lo stato di abbandono.

Via 119 cabine

L'intervento rientra nel programma avviato da Tim per eliminare le cabine non più necessarie, un piano che interessa complessivamente 119 postazioni sul territorio torinese e che, dopo la Circoscrizione 3, ha coinvolto anche la zona nord della città. Per la Circoscrizione 5 erano previste tredici rimozioni entro l'estate.

A documentare le operazioni è stato un cittadino, che ha fotografato il momento dello smontaggio delle due cabine. Ma è soprattutto una terza immagine a raccontare l'effetto dell'intervento: una volta liberato il marciapiede, l'incrocio tra corso Potenza e via Pianezza appare decisamente più aperto, con una visibilità sensibilmente migliorata per automobilisti e pedoni.

Vetri opachi e sporcizia

Per anni quelle cabine erano rimaste inutilizzate, trasformandosi in elementi di arredo urbano ormai superati. Vetri opachi, sporcizia e strutture prive di funzione avevano finito per rappresentare più un ostacolo che un servizio, in una zona caratterizzata da un intenso traffico veicolare e pedonale.

La loro rimozione restituisce spazio al marciapiede e libera la visuale all'incrocio, l'operazione contribuisce anche a migliorare la sicurezza della circolazione.

Punti di bookcrossing o servizi digitali di quartiere

Nei mesi scorsi il tema delle cabine telefoniche era stato più volte al centro del dibattito cittadino. Da Palazzo Civico era infatti emersa la volontà di accelerare la dismissione delle strutture obsolete, mentre la Circoscrizione 5 aveva più volte segnalato i problemi legati a manufatti vandalizzati, inutilizzati o divenuti elementi di degrado. Parallelamente è stata anche avanzata l'ipotesi di recuperare alcune cabine ancora in buono stato destinandole a nuovi utilizzi, come punti di bookcrossing o servizi digitali di quartiere.