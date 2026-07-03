La musica di Spazio il Passel disturba alcuni abitanti: segnalazioni a sindaco di Angrogna e carabinieri

Un gruppo di residenti delle borgate intorno a Spazio il Passel ha lamentato l’elevato volume della musica durante la serata di sabato 27 giugno in località Passel 332, rivolgendosi al sindaco e ai carabinieri. Mercoledì 1° luglio, alle 20,30, si è un tenuto un incontro alla biblioteca di Angrogna per affrontare il tema.

“È stato un incontro di più di due ore e mezza con i gestori Passel e i residenti o abitanti di seconde case della zona intorno. Tutti hanno potuto intervenire e hanno esposto le proprie problematiche e posizioni, soprattutto legate all’indice di rumorosità. Sono state espresse lamentele legate alla difficoltà a dormire dovute alla musica fino a tarda ora”, spiega il sindaco di Angrogna Gino Giordan.

I documenti che Spazio il Passel ha presentato rispettano la normativa relativa al limite di decibel nell’area. “La soglia legale è stata rispettata, forse la conformità del territorio non ha aiutato e in alcune zone la musica si sentiva parecchio. Il problema non è tanto rispettare il limite stabilito dalla legge, ma è raggiungere un accordo per il quieto vivere, in modo che loro possano continuare con la loro attività” sottolinea Giordan.

Per trovare un’intesa, i gestori del Passel si sono resi disponibili a mettere in piedi un tavolo di lavoro con tre residenti e portatori degli interessi della zona per trovare e mettere in pratica ulteriori accorgimenti dal punto di vista acustico: “Nelle prossime settimane questo gruppo ristretto si ritroverà e parlerà delle proposte avanzate, come limitare le feste ma soprattutto l’orario di conclusione delle stesse”, conclude il sindaco.