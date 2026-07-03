La Circoscrizione 7 saluta il maresciallo Barberio: "Punto di riferimento per il territorio"

Una targa come segno di riconoscenza per il lavoro svolto sul territorio e per la collaborazione instaurata con le istituzioni. Nella Sala del Consiglio della Circoscrizione 7 si è svolta la cerimonia di saluto al maresciallo dei carabinieri, Saverio Barberio, che lascia il comando della stazione di Sassi per assumere un nuovo incarico.

A consegnare il riconoscimento sono stati - tra gli altri - il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e il vicepresidente, Ernesto Ausilio, che hanno voluto sottolineare il ruolo svolto dal comandante negli anni trascorsi alla guida del presidio. Presenti anche i coordinatori D'Apice, Sabatino, Ninni e il consigliere Moiso.

"Professionalità e vicinanza ai cittadini"

Deri e Ausilio hanno ricordato la costante disponibilità dimostrata dal maresciallo Barberio e dai militari della stazione, evidenziando la collaborazione costruita con la Circoscrizione nella gestione delle problematiche del territorio. "Un rapporto che - hanno spiegato -, si inserisce nel percorso avviato dal precedente comandante Vincenzo Tarantino e che ha consentito di mantenere un dialogo continuo tra amministrazione locale, forze dell'ordine e cittadini".

Il ricordo della mobilitazione per la caserma di Sassi

Tra gli episodi richiamati durante la cerimonia anche la vicenda del 2023, quando l'ipotesi di una chiusura della caserma dei Carabinieri di Sassi aveva suscitato forte preoccupazione tra i residenti.

In quell'occasione la Circoscrizione 7 si era schierata a sostegno delle richieste del quartiere, chiedendo che il presidio rimanesse operativo. Una battaglia che si concluse con il mantenimento della caserma, considerata un punto di riferimento per la sicurezza e la presenza dello Stato in un'area estesa della città. Nel salutare Barberio, il presidente e il vicepresidente della Circoscrizione hanno rivolto un augurio di buon lavoro anche al nuovo comandante della stazione di Sassi, il maresciallo Frizzato.