Le Portinerie di Comunità ora hanno le ruote: nasce la "Metropolitana Sociale"

La Portineria di Comunità ha messo su le ruote e gira la città. È infatti nato il progetto "Portineria di Comunità Itinerante ", che offre i suoi servizi non solo nelle due sedi di Porta Palazzo e Borgo San Paolo ma in varie fermate della zona nord di Torino.

Nasce una vera "Metropolitana Sociale"

Dal Campus Einaudi al circolo Arci Antonio Banfo, dal giardino Luigia Virgilio alla polisportiva Centrocampo, una cargo e-bike multiservizio percorrerà quella che punta ad essere una vera e propria "Metropolitana Sociale" lungo il tracciato della futura linea 2 della metro. La Portineria Itinerante, dopo il calendario estivo, si fermerà ogni giorno in una delle sette fermate, partendo da una delle quattro stazioni vicine.

La Portineria itinerante si configura come uno spazio aperto di comunità capace di intercettare bisogni, valorizzare risorse locali e rafforzare le reti sociali, con particolare attenzione ai giovani e alle situazioni di fragilità, attraverso ascolto e orientamento, accompagnamento al lavoro e alla formazione, aiuto nelle pratiche quotidiane, sostegno al benessere psicologico e attività educative, culturali, sportive e aggregative lungo l’asse Porta Palazzo, Aurora e Barriera di Milano.

A bordo educatori, psicologi e mediatori culturali

A bordo della eCargo bike viaggia un’équipe multidisciplinare composta da attivatori di comunità, educatori, artisti, psicologi, antropologi e mediatori culturali, che operano nei contesti urbani per favorire l’incontro, l’accesso alle opportunità e la prevenzione del disagio psicosociale.

Il progetto è realizzato grazie al partenariato di Rete italiana di cultura popolare APS, Altrimodi Srl Impresa Sociale ETS e Fondazione Mamre ETS, e al sostegno di Bosch eBike Systems Italia e Fondazione Lavazza. È realizzato nell'ambito nell'ambito dell'avviso pubblico “Bella Storia. Racconti del territorio ed animazione socio-culturale di prossimità”, il bando della Città di Torino finanziato con oltre 3,1 milioni di euro del Programma Nazionale Metro Plus 2021-2027.

I commenti

"Il progetto della metropolitana sociale - ha commentato l'assessora alla rigenerazione urbana Carlotta Salerno - si inserisce all'interno di un programma molto grande che è il progetto Aurora e Barriera, con un sogno di rigenerazione urbana. Abbiamo scelto progettualità che andassero a cercare le ragazze e i ragazzi, incontrarli, a dialogare e a cercare di intercettare tutte le loro caratteristiche, i sogni, i bisogni e i desideri".

"Le portinerie di Comunità - ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo - sono un modello, agli altri sindaci racconto di due cose: una sono le case del quartiere e l'altra sono le portinerie di comunità. La società oggi è complessa, molte persone si perdono ed esperimenti sociali come le portinerie di comunità assolvono a due funzioni fondamentali: erogare dei servizi, e anche creare comunità".

"Portinerie itinerante significa disegnare una Metropolitana Sociale per incontrare le persone là dove vivono - ha spiegato Chiara Saraceno, Presidente di Rete Italiana di Cultura Popolare APS - superando le barriere della distanza, della mancanza di informazioni e della burocrazia, per contrastare isolamento, dispersione scolastica, sfiducia nella possibilità di cambiamento, allo stesso tempo creando sinergie tra i diversi soggetti che operano in quei luoghi".