Nel 2026 sale la produzione Stellantis, la 500 Ibrida di Mirafiori traina la crescita: "Serve comunque un nuovo modello"

Nei primi sei mesi del 2026 cresce la produzione di Stellantis: ad oggi sono stati realizzati 252.223 veicoli, con un incremento del +13.7% rispetto al 2025. A trainare la crescita sono le nuove produzioni di Jeep Compass a Melfi e la 500 Ibrida a Mirafiori, mentre si aggrava la situazione di Cassino con un'ulteriore perdita del 36.2%.

Crescono Mirafiori e Melfi

Lo stabilimento di assemblaggio auto di Torino sud è quello che registra l'aumento maggiore (+135%), seguito da quello in provincia di Potenza (+88,4%). "Si conferma la ripresa - ha detto Ferdinando Uliano, Segretario Generale Fim-Cisl - delle produzioni, in particolare con il traino di Jeep Compass e della 500 Ibrida a Mirafiori, che hanno determinato una crescita significativa rispetto al 2025, l'anno più basso che Stellantis ha avuto: per trovare numeri negativi simili a quello dell'anno scorso, bisogna andare indietro di 50 anni".

+135% Mirafiori

"Per il 2026 - ha aggiunto - arriviamo a 500mila veicoli: siamo in fase di recupero, ma sotto il dato che aveva fatto muovere il tavolo auto". Andando a guardare nel dettaglio Mirafiori, nei primi sei mesi sono stati prodotti 36.048 veicoli (+135%), rispetto alle 15.315 unità del 2025. La totalità dei volumi è rappresentato dalle due versioni della nuova 500: full-electric e la ibrida.

Ai dati positivi si accompagna anche l'aumento di personale: a febbraio sono state inserite 600 nuove persone. Da marzo 2026 è partito un secondo turno lavorativo, con l'azzeramento di fatto della cassa integrazione nell'area assemblaggio dello stabilimento torinese. Nel settore ex mascherine sono invece circa 200 i lavoratori coinvolti ancora nel contratto di solidarietà fino al 14 febbraio 2027.

Analizzando l'attuale trend, a fine 2026 è probabile vengano raggiunte le 80mila vetture prodotte. In base al piano Stellantis nel 2027 è previsto l'arrivo di una nuova 500 elettrica equipaggiata con batterie Stellantis, mentre nel 2030 debutterà la nuova generazione della 500e.

Secondo produttore

"Restano aperte - ha aggiunto Uliano - delle questioni fondamentali per garantire la sicurezza occupazionale e la prospettiva. Per Mirafiori oggi la situazione è certamente di crescita: è chiaro però che dipendere solo da un prodotto è un rischio, serve un nuovo modello aumentando la diversificazione".



