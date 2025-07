C'è Batman che vigila su Torino: il cavaliere oscuro si affaccia su piazza Cln (e punta a "sfrattare" Dario Argento)

Fast & Furious? Un lontano ricordo. Un flash nella memoria, che lascia appena un briciolo di scia. Torino, adesso, è abituata a ben altro. C'è un supereroe che da qualche tempo veglia sui cittadini della Mole. Ma lo fa da un posto discreto, quasi invisibile agli occhi dei passanti: solo alcuni tra i più attenti lo notano.



Batman ha infatti abbandonato la batcaverna e ha scelto l'aria fresca di una terrazza nel cuore della città. L'uomo pipistrello si affaccia infatti da uno degli edifici che circondano piazza Cln, nel pieno centro di Torino, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. Lo fa con discrezione, ma non può passare inosservata la curiosa coincidenza che vuole, nei prossimi giorni, l'uscita nelle sale della nuova pellicola dedicata al suo acerrimo rivale, Superman.



Ma quel che non può sfuggire, ai più esperti cinefili, è una questione di territorio: l'alter ego di Bruce Wayne ha scelto come punto di osservazione non una piazza qualsiasi, ma proprio quella che fece da cornice a un altro capolavoro del cinema, questa volta tutto italiano. Piazza Cln è infatti il luogo in cui Dario Argento, per il suo "Profondo Rosso", ha ambientato la casa di Marc e Helga e la scena dell'omicidio della medium.



Resta l'alone di mistero. Ma d'altra parte è una delle caratteristiche del personaggio.