Cirio al quarto posto tra i governatori più apprezzati, sale anche il consenso per Lo Russo

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è il governatore italiano che ha registrato il maggiore incremento di consenso rispetto al risultato ottenuto alle elezioni. Secondo il Governance Poll 2026, realizzato da Noto Sondaggi e pubblicato oggi dal Sole24Ore, Schifani raggiunge infatti il 56% di gradimento, in crescita di 13,9 punti percentuali rispetto al 42,1% con cui venne eletto nel 2022, con un vantaggio di dieci punti percentuali su Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, nella classifica che testimonia la crescita del consenso.

Cirio al quarto posto assoluto

In quella assoluta, invece, Cirio si trova al quarto posto, alla pari con il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Il presidente della Regione Piemonte ottiene il 60 per cento di consenso, 3,9 punti in più rispetto al momento dell'elezione: il 10 giugno 2024 fu eletto con il 56,1 per cento dei voti. Rispetto all'edizione 2025 di questo rilevamento, Cirio guadagna un punto percentuale di consenso. Guidano la classifica i presidenti di Puglia, Antonio De Caro (66%), Veneto, Alberto Stefani (65%) e Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (64%).

Cresce il consenso per Lo Russo

Guardando invece alla classifica dei primi cittadini, in un anno è cresciuto di cinque punti percentuali il consenso per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, sempre secondo l'indagine annuale di Noto Sondaggi. l primo cittadino di Torino ottiene il 55 per cento di consenso, piazzandosi 33/o in Italia. Diminuisce così a 4,2 punti la distanza da quel 59,2 per cento di voti ottenuti alle elezioni del 2021.



