Inaugurato a Usseaux il nuovo agriturismo realizzato grazie ai fondi regionali

L’Assessore al Fondo di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale a Usseaux, su invito del Sindaco Cristina Cappelletti, ha presenziato all’inaugurazione del nuovo agriturismo realizzato con il contributo di 180mila euro dei fondi per l'agricoltura in località Pian dell’Alpe.

Vedere nascere e svilupparsi una nuova attività in una zona di montagna è sempre un’occasione per dimostrare quanto le montagne piemontesi non siano marginali e in declino, ma vitali e in grado di generare opportunità e sviluppo. Usseaux in particolare, grazie alla qualifica di uno dei Borghi più belli d’Italia, da anni sta vivendo una grande fase di crescita che giova all’intera vallata alpina. Ad arricchire ulteriormente l'iniziativa è che la proprietà del nuovo locale è comunale e a gestirlo saranno due ragazzi: i fratelli Chiara ed Enrico Cavaglià.

"L'inaugurazione dell'agriturismo a Usseaux dimostra quanto la montagna piemontese sia attrattiva per le nuove attività e per l'imprenditoria giovane - dichiara l'Assessore Vignale - un impresa nata dall'iniziativa del Comune e dell' amministrazione del sindaco Cappelletti e sostenuta dalla Regione con i fondi Psr. Un plauso va alla capacità di fare sistema locale, creando occasioni per la promozione e la crescita delle terre alte piemontesi ed un augurio ai giovani gestori della famiglia Cavaglià per la loro nuova attività".