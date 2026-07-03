Dal giardino simbolo dello spaccio parte la lotta del Pd per la sicurezza

Il Partito Democratico porta il confronto sulla sicurezza direttamente nei quartieri. Cosi ai giardini Madre Teresa di Calcutta, si è svolto il secondo presidio promosso dai dem per incontrare i residenti e raccogliere segnalazioni su sicurezza, degrado e qualità della vita. Un'iniziativa che proseguirà nelle prossime ore ai giardini Alimonda, nell'ambito di un ciclo di appuntamenti dedicati ai luoghi più delicati della città.

Al sit-in hanno preso parte - tra gli altri - il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, il vicepresidente Ernesto Ausilio, l'assessora alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, il consigliere comunale del Pd Claudio Cerrato e i rappresentanti dei Giovani Democratici.

"La risposta è la presenza delle istituzioni"

“Oggi abbiamo scelto di essere presenti ai giardini Madre Teresa perché crediamo che la politica debba stare dove vivono i cittadini, soprattutto nei luoghi che chiedono maggiore attenzione” sono le parole pronunciate da Deri e Ausilio.

“Abbiamo ascoltato le preoccupazioni di molte persone: sicurezza, degrado, spazi poco curati e la sensazione di essere lasciati soli. Come Partito Democratico pensiamo che la risposta non sia la propaganda, ma una presenza costante delle istituzioni”.

Come ampiamente prevedibile durante il presidio numerosi residenti hanno raccontato le difficoltà quotidiane legate allo spaccio, agli episodi di microcriminalità e allo stato di manutenzione dell'area verde, chiedendo una maggiore presenza dello Stato e interventi concreti sul territorio.

L'attacco al Governo sulla sicurezza

Il presidente della Circoscrizione 7 ha poi puntato il dito contro l'Esecutivo nazionale. “Non siamo mai stati così insicuri come da quando c'è il governo Meloni. Le ricette tanto sbandierate in campagna elettorale dal centrodestra si sono rivelate insufficienti e non adeguate a contrastare i fenomeni criminali”.

Un messaggio che si inserisce nella linea politica dell'iniziativa, con cui il Pd oggi rivendica la necessità di affrontare il tema della sicurezza attraverso una presenza costante delle istituzioni, investimenti nei quartieri e ascolto dei territori.

Oggi il secondo appuntamento

Il ciclo di presìdi proseguirà oggi ai giardini Alimonda, dove il Partito Democratico tornerà a incontrare i cittadini per raccogliere segnalazioni e confrontarsi sulle criticità del territorio. Un punto non scelto a caso: tra atti vandalici, risse in strada e bivacchi anche in via Alimonda serve un cambio di passo costruttivo.