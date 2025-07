Paura alle Molinette, crolla un controsoffitto alla Radiologia del Pronto Soccorso

Crollo di un controsoffitto ieri alla Radiologia del Pronto Soccorso dell'ospedale Molinette. Il cedimento è avvenuto nella zona d’attesa delle barelle per gli esami radiografici.

Nessun ferito

Solo per una coincidenza l’area era momentaneamente sgombra, evitando conseguenze a persone. Resta però la gravità dell’episodio, che ha generato allarme tra i professionisti sanitari e gli utenti presenti.

“Non è la prima volta che si verificano crolli in ambienti ospedalieri della nostra città,” dichiara il Presidente dell' Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Giuseppe Smeraldi. “È inaccettabile - aggiunge - che luoghi dedicati alla cura si trasformino in potenziali fonti di pericolo. La sicurezza fisica di pazienti e operatori deve essere garantita quanto la qualità dell’assistenza.”

"Serve un piano di manutenzione"

La richiesta alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera e alle istituzioni è di intervenire con urgenza, attraverso un piano straordinario di manutenzione e monitoraggio degli spazi sanitari, a tutela della sicurezza, della dignità professionale e del diritto alla salute.

Una richiesta condivisa anche dal M5S Piemonte, che per voce dei consiglieri regionali Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio aggiunge: "Non si può sperare ogni volta nella fortuna, vista la frequenza con cui si stanno verificando questi episodi. La sicurezza nei luoghi di cura deve essere una priorità assoluta".