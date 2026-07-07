Al via il percorso del nuovo coordinamento cittadino di Azione

Si è svolto nella serata di lunedì, registrando un’ampia partecipazione di iscritti provenienti da tutta la città, il primo incontro del Coordinamento municipale provvisorio di Azione Torino, convocato dal Coordinatore municipale provvisorio Sergio Bartoli, alla presenza della Segretaria regionale di Azione Piemonte Daniela Ruffino.



L’incontro ha segnato l’avvio di un percorso organizzativo finalizzato a rafforzare il radicamento del partito sul territorio, favorendo il coinvolgimento degli iscritti e la costruzione di una rete sempre più presente nei quartieri, nelle circoscrizioni e nei luoghi di confronto con cittadini, associazioni, categorie economiche e realtà sociali.



Nel suo intervento, Bartoli ha ripercorso la propria esperienza amministrativa maturata come consigliere comunale, assessore, vicesindaco e sindaco del Comune di Ozegna, fino all’attuale incarico di Consigliere regionale del Piemonte, sottolineando di aver accettato il coordinamento della città di Torino con spirito di servizio e con la volontà di mettere a disposizione del partito la propria esperienza amministrativa e istituzionale.



Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento della presenza di Azione nei quartieri, ai temi della sicurezza, della mobilità, della vivibilità urbana e della partecipazione dei cittadini.



Bartoli ha inoltre evidenziato come Azione Torino possa oggi contare su una base di iscritti significativa e in costante crescita, frutto di un intenso lavoro di ascolto e di presenza sul territorio, elemento fondamentale per costruire una struttura cittadina sempre più solida, partecipata e radicata.



Nel corso della serata è stata presentata la prima composizione della Segreteria del Coordinamento municipale di Azione Torino, composta da:



* Sergio Bartoli – Coordinatore municipale provvisorio;

* Dario Basso – Vice Coordinatore municipale provvisorio;

* Marco Terracciano – Organizzazione, Viabilità e Trasporti;

* Marco Chiappetta – Comunicazione;

* Dario Cescatti – Supporto all’organizzazione e alla comunicazione territoriale;

* Ruggero Di Stasio – Rapporti con le organizzazioni di categoria e con il mondo sociale.



«Vogliamo costruire un partito presente ogni giorno sul territorio, capace di ascoltare i cittadini e trasformare le esigenze delle persone in proposte concrete – ha dichiarato Sergio Bartoli –. Le porte di Azione rimangono aperte a tutti coloro che desiderano contribuire con ciompetenza, serietà e spirito costruttivo. Il nostro obiettivo è creare una squadra sempre più ampia e rappresentativa della città, lavorando nelle circoscrizioni e coinvolgendo iscritti, amministratori e cittadini.»



L’incontro è stato caratterizzato da un ampio e costruttivo confronto tra gli iscritti, con numerosi interventi che hanno contribuito a delineare le priorità del percorso organizzativo e politico di Azione Torino.



Nel corso del dibattito è intervenuta anche la Segretaria regionale Daniela Ruffino, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’incontro, sottolineando la crescita di Azione in Piemonte e l’importanza di proseguire il lavoro con spirito unitario, competenza e responsabilità, coinvolgendo sempre più gli iscritti nella vita del partito.



Tra gli obiettivi illustrati figurano la nomina dei referenti territoriali nelle circoscrizioni, la convocazione di riunioni periodiche, l’organizzazione di iniziative nei quartieri e l’avvio del percorso che porterà alla costruzione del programma amministrativo per le elezioni comunali di Torino del 2027.



La riunione si è conclusa con l’impegno condiviso di proseguire il percorso organizzativo attraverso incontri periodici e una presenza sempre più capillare sul territorio, con l’obiettivo di rendere Azione un punto di riferimento credibile, competente e vicino ai cittadini torinesi.