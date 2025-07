Trovata bomba inesplosa davanti al bancomat della filiale della Banca di Asti a Ciriè

Sono stati attimi di apprensione questa mattina, lunedì 7 luglio, a Ciriè, quando all’apertura della filiale della Banca di Asti in via Trivero è scattato l’allarme. Un ordigno artigianale, di quelli usati per far saltare i bancomat e accedere al contante, è stato infatti rinvenuto inesploso proprio sulla facciata dell’istituto.

Secondo una prima ricostruzione, il tentativo di furto si sarebbe consumato durante la notte. I malviventi hanno piazzato l’ordigno con l’obiettivo di far saltare lo sportello automatico, ma qualcosa deve essere andato storto. Il congegno è rimasto integro e i ladri, forse spaventati da un imprevisto o disturbati da qualche presenza, hanno deciso di abbandonarlo e fuggire senza lasciare tracce evidenti.

L'allarme questa mattina. L’intera area è stata evacuata per precauzione e gli artificieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e procedere alla bonifica.

Le indagini sono ora in corso.