Cirio diventa protagonista di Temptation Island, Valle (Pd): "Nel 2027 fuga verso Roma"

Da tempo si vocifera che dopo le Politiche 2027 il governatore Alberto Cirio sia destinato ad assumere un incarico a livello governativo, lasciando così la Regione. Ancora in una recente intervista al nostro quotidiano di due mesi fa, sulla possibilità di un trasferimento a Roma, replicava: "Per il futuro, quando sarà il momento, vedremo, ma farò solo scelte che siano utili al Piemonte".

La fuga di Temptation Island

In questo afoso luglio il consigliere regionale del Pd Daniele Valle ha scelto di trasformare il presidente della Regione in un concorrente di Temptation Island, il reality show di Canale 5. Nel caso specifico in Gabriele: nell'ultima puntata il corrente è diventato protagonista sui social con la sua fuga dalla capanna e dal villaggio.

Per il dem, il governatore Cirio sarebbe allo stesso in fuga dal suo Piemonte. "Il 2027 - scrive Valle sui social - sta arrivando. Un rinvio dopo l’altro, riuscirà il presidente Cirio a prendere il largo senza aver aperto un cantiere per un nuovo ospedale, senza aver cominciato il Parco della salute, senza aver messo mano alle liste d’attesa, al Cup Regionale e alle assunzioni in sanità, senza aver cominciato lo scorporo del Regina Margherita?".