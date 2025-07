Quelle strane luci nel cielo di Falchera: "Sono alieni? Speriamo non vengano a prenderci" [VIDEO]

Una notte d’estate, un cielo attraversato da nuvole leggere e un silenzio insolito rotto solo dall'abbaiare di un cane. Ma a rompere davvero la quiete della notte di venerdì 4 luglio è stato un avvistamento inspiegabile nei cieli di Falchera, quartiere alla periferia nord di Torino, nei pressi dei laghetti.

Show in cielo

Sono le 23 circa quando una giovane coppia, affacciata al balcone di casa, nota qualcosa di anomalo nel cielo. Lui comincia a filmare quelle luci che si muovono in modo quasi armonioso, lei commenta con voce sorpresa in sottofondo. “Quanti sono? ...sono quattro, tutti su Falchera”, si sente nel video girato con il cellulare.

Nel filmato, in effetti, si notano quattro luci, ferme per alcuni istanti, poi lentamente si spostano fino ad assumere una formazione allineata, per poi dissolversi tra le nuvole, scomparendo una alla volta.

“Si stanno allineando sopra il lago, chissà cosa stanno cercando - raccontano i ragazzi -. E' pazzesco, anche il cane li sente. Forse avverte che c'è qualcosa di anomalo. Non ho mai visto niente del genere". E poi la più classica delle paure. "Ma dici che verranno a prenderci?" chiede la ragazza. "Speriamo di no..." risponde lui.

Oggetti volanti non identificati?

Non è la prima volta che il cielo torinese diventa teatro di avvistamenti misteriosi. Già in passato sono stati segnalati fenomeni luminosi o movimenti non spiegabili con facilità. Stavolta però, a destare curiosità, è anche la sincronia dei movimenti delle luci, che sembrano coordinarsi tra loro, come a formare una geometria.

Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali, né conferme da parte delle autorità o di enti come l’Aeronautica Militare. Ma l’invito degli autori del video è chiaro: “Se qualcuno ha visto le stesse luci, ci contatti. Non siamo pazzi”.

Uno degli ultimi casi risale a marzo, qui un lettore ha inviato un video di una luminosa sfera arancione, comparsa intorno alle 20 su corso Lecce. Dopo un breve spostamento, la luce è scomparsa. Non è chiaro se fosse un drone, un satellite o altro.

L'avvistamento del 1973

Nel 1973, durante manovre di atterraggio o decollo, piloti di voli civili, operatori a terra alla Torre di Controllo di Caselle e persino i radar militari notarono un’anomala sorgente luminosa. Un piccolo aereo la inseguì verso Genova finché non finì il carburante.