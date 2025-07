Furgone in fiamme in tangenziale sud prima del sito in direzione Milano.

Nessun ferito coinvolto. Il traffico viaggia seconda e terza corsia di marcia, lunghe code in entrambe le direzioni.

Un altro incidente si è verificato sempre nella mattinata di oggi in tangenziale sud, all'altezza di Stupinigi in direzione Milano. Coinvolto un motociclista caduto a terra. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Luigi.