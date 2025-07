Fuoriuscita di gas dalle bombole, rischia l'asfissia in auto: salvata in extremis dai carabinieri

La sua auto zigzagava in mezzo alla strada perché lei, al volante, stava lentamente asfissiando. È accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, a una donna di circa quarant'anni che percorreva via Onorato Vigliani.

L'intervento del radiomobile dei carabinieri

Poco prima delle ore 15, all'angolo con via Carso, un nucleo del radiomobile dei Carabinieri di Torino ha intercettato l'auto, l'ha fermata e, infranti i finestrini, ha soccorso la donna che aveva perso conoscenza. È stato necessario rianimarla in attesa dell'arrivo del 118.

La donna stava asfissiando a causa della fuoriuscita di anidride carbonica dalle bombole che stava trasportando e che vengono utilizzate, in ambito domestico, per gasare l'acqua.

Donna portata alle Molinette per accertamenti

La donna non è in pericolo di vita grazie alla tempestività dell'intervento ed è stata portata all'ospedale Molinette per accertamenti, al fine di individuare eventuali danni causati dalla mancanza di ossigeno.