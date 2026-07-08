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Cronaca | 08 luglio 2026, 15:50

Donna muore per un malore in centro a Pinerolo

La tragedia è successa stamattina. Inutili i tentativi di rianimarla

Donna muore per un malore in centro a Pinerolo

È stata colta da un malore sotto i portici di via Buniva. Si è accasciata al suolo e per lei non c’è stato nulla da fare: un arresto cardiocircolatorio le è stato fatale.

Stamattina dei passanti hanno notato la donna 71enne e hanno subito chiamato i soccorsi. I sanitari di Azienda Zero sono intervenuti tempestivamente e hanno provato a rianimarla a lungo. Ma non sono riusciti a salvarle la vita. Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Pinerolo che dovranno compiere gli accertamenti del caso, per stabilire le cause del malore.

Redazione

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