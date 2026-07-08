Pellicino cammina con gli stambecchi: il trekking di Legambiente Val Pellice metterà le tende al Rifugio Barbara

Colle della Gianna e Colle Barant le due mete di quest’anno di Pellicino, il trekking per famiglie che Legambiente Val Pellice organizza ogni anno dal 2019 per camminare nella natura e conoscerla, trascorrendo alcune notti in tenda.

“Il numero dei partecipanti nel tempo è stato piuttosto variabile a seconda degli itinerari proposti, dalle 5 alle 15 famiglie ogni anno in media a seconda della difficoltà”, affermano da Legambiente Val Pellice.

L’edizione 2026 si svolgerà dal 10 al 12 luglio in alta Val Pellice e avrà come titolo ‘In cammino con gli stambecchi’ perché si attraverseranno alcune delle zone della Val Pellice dove è più facile ammirarli. Una scelta non casuale: “Dopo l’inspiegabile proposta del Governo di aprire la caccia agli stambecchi, rientrata a seguito di vaste proteste, ma comunque indice di un atteggiamento totalmente predatorio verso la natura, il Circolo ha deciso di dedicare il trekking 2026 proprio agli stambecchi”.

La conca del Rifugio Barbara, raggiungibile in autovettura, sarà il ‘campo base’, dove si poseranno le tende nel pomeriggio di venerdì 10 luglio e dal quale si partirà per le escursioni dei giorni successivi; nella serata ci si potrà cimentare con il boulder, arrampicata su massi, per cui la conca è famosa.

Sabato 11 luglio si raggiungerà, con un itinerario ad anello, il Colle della Gianna, per 1000 metri di dislivello. Domenica 12 luglio si raggiungerà invece il Colle Barant, per 600 metri di dislivello, e sarà possibile visitare il giardino botanico alpino ‘B. Peyronel’. sulla via del rientro chi vorrà potrà partecipare al ‘Big Jump’, una campagna europea per la qualità ambientale dei corsi d’acqua che prevede un tuffo collettivo in acqua.

Per i camminatori esperti sarà possibile sia seguire, sabato 11 luglio, un itinerario alternativo, di cresta, sia partecipare, lunedì 13 luglio, a un ‘giorno extra’ in cui si salirà al Monte Meidassa, con 1600 metri di dislivello.

Il cammino e le serate saranno accompagnati da esperti locali per conoscere flora e fauna e osservare dettagli naturalistici, storici, culturali. Per le cene, le colazioni e le docce sarà possibile appoggiarsi al Rifugio Barbara; per il pranzo di domenica si potrà invece far riferimento al Rifugio Barant. La scelta di fruire dei rifugi è facoltativa e a carico delle singole famiglie.

Il trekking è aperto a tutte le tipologie di famiglie, non occorre essere grandi camminatori, e non prevede costi organizzativi. Unico requisito è che almeno un membro adulto per nucleo sia socio di Legambiente. Ciascuna famiglia deve tuttavia responsabilmente valutare le proprie capacità, anche scegliendo di percorrere solo in parte gli itinerari, rientrando in autonomia, oppure di partecipare ad un’unica escursione.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il 338 6221585 (WhatsApp) o scrivere alla mail legambientevalpellice@gmail.com.