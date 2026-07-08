 / Cronaca

Cronaca | 08 luglio 2026, 12:02

Beinasco piange la scomparsa di Giorgio Meinardi, storico presidente della Pro Loco

Il cordoglio della città per una figura molto nota e tanto amata

Beinasco piange la scomparsa di Giorgio Meinardi

Beinasco piange la scomparsa di Giorgio Meinardi

In queste ore Beinasco piange la scomparsa di Giorgio Meinardi, storico presidente della Pro Loco: aveva 81 anni. Beinaschese amato e stimato da tantissimi cittadini, Meinardi ha speso anni al servizio della città come volontario nella Pro Loco, fino ad arrivarne alla guida, animando decine di eventi e impegnandosi in prima persona, dal coordinamento delle attività all'impegno sul campo in prima persona.

Il cordoglio della città

"La sua energia e la sua passione mancheranno alla nostra città", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati. "Ai familiari e a chi gli ha voluto bene vanno le più sincere condoglianze da parte dell'Amministrazione Comunale di Beinasco".

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium