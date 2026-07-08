In queste ore Beinasco piange la scomparsa di Giorgio Meinardi, storico presidente della Pro Loco: aveva 81 anni. Beinaschese amato e stimato da tantissimi cittadini, Meinardi ha speso anni al servizio della città come volontario nella Pro Loco, fino ad arrivarne alla guida, animando decine di eventi e impegnandosi in prima persona, dal coordinamento delle attività all'impegno sul campo in prima persona.

Il cordoglio della città

"La sua energia e la sua passione mancheranno alla nostra città", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati. "Ai familiari e a chi gli ha voluto bene vanno le più sincere condoglianze da parte dell'Amministrazione Comunale di Beinasco".