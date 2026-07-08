Torino rovente: record storico ad Ala di Stura, domani tutta la provincia è da bollino rosso

La terza ondata di calore di quest’anno che in queste ora sta colpendo il Piemonte registra un nuovo record storico. Dopo la minima record registrata il 28 giugno alla stazione Arpa di via della Consolata a Torino (la più alta registrata di sempre), secondo i dati diffusi da Andrea Vuolo di "Meteo in Piemonte", ad Ala di Stura (1.006 metri di altitudine) la colonnina di mercurio ha raggiunto i +33 °C.
Si tratta del record caldo assoluto dall'inizio delle rilevazioni per la località, un valore che supera anche il picco storico dell'11 agosto 2003.
Domani Torino in rosso
La situazione climatica resta critica su tutto il territorio regionale, con il capoluogo che si appresta ad affrontare la giornata più difficile. I dati del bollettino Arpa Piemonte confermano per domani, giovedì 9 luglio, l'allerta rossa (Livello 3) a Torino: sono previste una temperatura massima reale di 37 °C e una massima percepita di ben 38 °C, all'interno di una sequenza che toccherà i 7 giorni consecutivi di caldo intenso.
Anche nel resto della regione l'afa non molla con tutte le altre province in arancione con picchi che oscillano dai 37° C di Alessandria ai 33° C di Cuneo.
Per un primo allentamento della calura bisognerà attendere la giornata di venerdì 10 luglio. Il bollettino Arpa evidenzia infatti l'attesa tregua, con il livello di allerta a Torino che scenderà a due (arancione) e le temperature massime reali in calo a 33 °C, sebbene l'afa si farà ancora sentire nelle minime notturne, stimate intorno ai 24 °C.