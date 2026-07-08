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Economia e lavoro | 08 luglio 2026, 20:35

Teksid, Stellantis rassicura: 110 assunzioni nello stabilimento di Carmagnola entro il mese di luglio

Gli ingressi saranno stabilizzazioni di addetti interinali: altri 40 dopo le 70 di giugno. Nella giornata di ieri le perplessità dei sindacati sul destino della fonderia

Entro luglio saranno assunte 110 persone alla Teksid

Entro luglio saranno assunte 110 persone alla Teksid

A poche ore dalle preoccupazioni espresse dai sindacati metalmeccanici, ecco il colpo di scena: entro il mese di luglio ci saranno 110 assunzioni nello stabilimento Teksid di Carmagnola.

L'ufficialità arriva direttamente da Stellantis, che comunica il numero delle persone che saranno complessivamente assunte a tempo indeterminato alla Teksid di Carmagnola. Ad annunciarlo, in particolare, la Direzione aziendale alle rappresentanze sindacali dello stabilimento sottolineando che, "oltre alle 70 assunzioni già fatte a giugno, ne saranno aggiunte altre 40 entro fine luglio. Ad essere assunti dall'azienda saranno anche in questo caso operai che lavoravano nel sito di Carmagnola come interinali, e che saranno dunque stabilizzati", recita una nota ufficiale.

Le assunzioni sono collegate all’aumento di produzione di veicoli negli impianti italiani ed europei di Stellantis. Con le 40 assunzioni di luglio, i dipendenti diretti della Teksid di Carmagnola saliranno a circa 780 tra operai e impiegati evidenziando una positiva tendenza in crescita degli ultimi anni dell'occupazione nel sito. A Carmagnola vengono prodotte teste cilindro, basamenti motore e scatole cambio per tutti gli impianti italiani ed europei del Gruppo.

Massimiliano Sciullo

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