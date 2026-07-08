Teksid, Stellantis rassicura: 110 assunzioni nello stabilimento di Carmagnola entro il mese di luglio

A poche ore dalle preoccupazioni espresse dai sindacati metalmeccanici, ecco il colpo di scena: entro il mese di luglio ci saranno 110 assunzioni nello stabilimento Teksid di Carmagnola.

L'ufficialità arriva direttamente da Stellantis, che comunica il numero delle persone che saranno complessivamente assunte a tempo indeterminato alla Teksid di Carmagnola. Ad annunciarlo, in particolare, la Direzione aziendale alle rappresentanze sindacali dello stabilimento sottolineando che, "oltre alle 70 assunzioni già fatte a giugno, ne saranno aggiunte altre 40 entro fine luglio. Ad essere assunti dall'azienda saranno anche in questo caso operai che lavoravano nel sito di Carmagnola come interinali, e che saranno dunque stabilizzati", recita una nota ufficiale.



Le assunzioni sono collegate all’aumento di produzione di veicoli negli impianti italiani ed europei di Stellantis. Con le 40 assunzioni di luglio, i dipendenti diretti della Teksid di Carmagnola saliranno a circa 780 tra operai e impiegati evidenziando una positiva tendenza in crescita degli ultimi anni dell'occupazione nel sito. A Carmagnola vengono prodotte teste cilindro, basamenti motore e scatole cambio per tutti gli impianti italiani ed europei del Gruppo.