"Innovazione e tradizione". Così Lo Russo completa il city brand :torino

"Innovazione e tradizione. Sono le parole che rappresentano la storia di Torino, il suo presente e la prospettiva del futuro". Così il sindaco Stefano Lo Russo ha scelto di completare il nuovo city brand cittadino torino:, che da settimane capeggia su stendardi e pubblicità per le strade del capoluogo.

L'occasione è la presentazione alle Gallerie d'Italia del filmato "torino: il futuro ha una storia antica", seguito da un talk con la Rettrice di UniTo Cristina Prandi e con il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati.

"Storia di Torino fatta di persone"

"La storia di Torino - ha sottolineato il primo cittadino - è fatta di eventi, ma anche di persone. La sua ricchezza è il capitale umano che rappresenta il patrimonio per l'oggi, ma soprattutto per il domani". Parole condivise da Prandi, che ha osservato: "la storia è una cifra di Torino, insieme alla sua capacità di innovazione".

"Studenti sponsor Torino nel mondo"

"Torino - ha aggiunto Corgnati - è una città di mutazione, con un'attitudine al cambiamento". "Noi - ha proseguito il rettore del Politecnico - formiamo i giovani: una parte diventeranno torinesi ed altri saranno ambasciatori del capoluogo nel mondo, diventeranno sponsor della città ".

"Se guardassimo il capoluogo - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo -senza l'automotive, vedremmo una città in crescita. Qui stanno crescendo i valori degli immobili, cresciamo in attrazione turistica e nel settore dell'aerospace. Ora dobbiamo rafforzare i punti di forza e gestire i punti di debolezza: l'automotive non è crisi solo a Torino. Sono convinto che una risposta possa arrivare dal lavoro congiunto del sistema istituzionale, che è capace di fare squadra".



