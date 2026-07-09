Rapina, spaccio e molestie: raffica di arresti da parte dei carabinieri

Raffica di arresti nel giro di poche ore da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Il primo intervento è del pomeriggio del 7 luglio, attorno alle ore 15, in pieno centro, in corso Turati a Torino: un trentacinquenne ed un ventunenne di origine nordafricana, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, dopo aver rubato un supporto per telefono cellulare da una moto, sono fuggiti a bordo di un monopattino.

L'intervento degli uomini del Radiomobile

La scena non è passata inosservata ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile che li ha inseguiti fino a bloccarli, nonostante la violenta resistenza opposta dai presunti malfattori. Una volta bloccati, i due sono stati trovati in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, già confezionate e pronte per la cessione (per complessivi 35 grammi). La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, la sostanza stupefacente sequestrata e i due associati in carcere a Torino in quanto gravemente indiziati dei reati di “tentata rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Rapinatore arrestato in via Belfiore

Attorno alle 20, questa volta in via Belfiore (zona San Salvario), a finire nelle maglie della giustizia è stato un trentaseienne di origine romena, residente a Torino e già noto alle forze di Polizia, che dopo aver molestato una quarantenne, l’ha rapinata dell’orologio da polso. L’uomo è stato raggiunto e bloccato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile, attivata dal 112, arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza per il rito direttissimo, in quanto gravemente indiziato del reato di “tentata rapina”.

Sorpreso a rubare dentro una vettura

Infine, nel corso della notte, attorno alle ore 3, in corso Peschiera (zona Pozzo Strada), una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha arrestato un ventiseienne marocchino senza fissa dimora, noto alle forze di polizia e irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a forzare un’autovettura. Anche in questo caso l’interessato è stato tradotto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.