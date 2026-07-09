Corsi di Guida Sicura: al via la seconda edizione

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, che ha visto protagonisti ben quindici Comuni e oltre duecentocinquanta giovani guidatori del territorio, si riaccendono i motori per il secondo anno consecutivo dei Corsi di Guida Sicura. Il progetto, promosso dalla Città metropolitana di Torino insieme alla Fondazione Salvatore Ambrosiano in memoria di Donato Ambrosiano, amplia ulteriormente il proprio raggio d'azione sul territorio grazie a una fitta rete di cooperazione istituzionale locale. L'iniziativa mette a disposizione dei ragazzi sessioni dedicate di formazione teorica e prove pratiche, focalizzate sull'acquisizione di una mobilità più consapevole, sulla prevenzione dei comportamenti a rischio alla guida e sulla gestione delle manovre di emergenza.

Al fine di azzerare qualsiasi barriera d'accesso per le nuove generazioni, la partecipazione è completamente gratuita.

“Forte dell'alto valore formativo dimostrato nella scorsa edizione, il tour si rinnova quest'anno toccando sei nodi strategici della provincia di Torino, allestendo isole e campi prova direttamente nelle piazze cittadine”, ha sottolineato la consigliera di Città metropolitana con delega all’istruzione, Caterina Greco.

Il tour prenderà il via a Rivarolo il 31 agosto e il 1° settembre, per poi spostarsi a Chivasso il 3 e 4 settembre. Il calendario proseguirà il 10 settembre a Giaveno e l'11 settembre a Sant'Antonino di Susa. Gli ultimi appuntamenti si terranno a Torino il 22 e 23 settembre, per concludersi infine a Settimo Torinese il 24 e 25 settembre.

I corsi prevedono un limite massimo di iscritti per ogni singola giornata, una misura necessaria a garantire la massima sicurezza delle sessioni di guida pratica a bordo delle vetture, rendendo la prenotazione obbligatoria al link : https://docs.google.com/forms/d/1Jhrd7-Qhmb5Ymx5bl_XKBgTd2fUMUbPRuNcoN7lA7zg/viewform?edit_requested=true