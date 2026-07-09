"Birra e pollo a 12 euro alla Pellerina". Timori di residenti e politica: "La manifestazione è autorizzata?"

"Cibo buono e buona birra": appuntamento sabato dalle 12 al Parco della Pellerina. Sta facendo il giro del web la locandina, scritta in spagnolo, che promuove per l'11 luglio un pranzo a base di pollo e bevande alcoliche al prezzo di 12 euro. Perché il timore dei residenti, e anche di parte del mondo politico, è che questo evento non sia autorizzato e dia il via a musica e schiamazzi a tutto volume.

Musica e schiamazzi

Da tempo i cittadini che vivono attorno al polmone verde denunciano una situazione insostenibile, con raduni notturni improvvisati riconducibili a cittadini di origine peruviana, con tanto di installazione di gazebo e impianti audio utilizzati fino a tardi per fare il karaoke. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale a sabato, quando è stata realizzata una vera e propria discoteca a cielo aperto, che ha reso impossibile il riposo dei residenti fino alle prime ore del mattino.

Intervento preventivo

A chiedere spiegazioni sul pranzo dell'11 luglio è il consigliere della Lega alla Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando, che ha appena inviato una lettera formale a tutte le autorità di Torino per chiedere verifiche sulla manifestazione di sabato. "Qualora - spiega l'esponente del Carroccio - non risultasse autorizzata, serve un intervento preventivo forte per evitarne lo svolgimento".

La questione tocca le Circoscrizioni 4 e 5, in quanto il fenomeno è a cavallo tra i due territori. Da tempo - proprio nell'area lucentina - si discute del fenomeno dei raduni musicali non autorizzati, in particolare nelle aree verdi del quadrante nord, tra cui il parco della Pellerina e le zone limitrofe a Borgo Vittoria. "La misura è colma, ora si ha la possibilità di intervenire puntualmente perché l'evento è addirittura pubblicizzato sui social. Se dovesse svolgersi senza autorizzazione ne chiederemo conto alla Città" chiosa Morando.

Ricca (Lega): “Stop alle zone franche"

A muoversi per fare chiarezza anche il capogruppo della Lega in Sala Rossa Fabrizio Ricca, che ha depositato un question time per chiedere all'Amministrazione quali iniziative intenda assumere in relazione alla "Gran Pollada".

"Alla Pellerina - spiega l'esponente del Carroccio - sembra essersi consolidata una pratica per la quale feste, raduni e manifestazioni vengono organizzati con gran disinvoltura. Servono controlli costanti, una strategia strutturale e provvedimenti certi contro ogni attività abusiva nel parco: stop alle zone franche".