Brucia la Valle Soana: fumo e vento bloccano il lavoro dei Canadair

Resta critica la situazione in Valle Soana, dove da giorni un incendio sta devastando una porzione del Parco nazionale del Gran Paradiso. Il vento ed il terreno secco alimentano la riaccensione dei focolai.

Fumo blocca i Canadair

Ieri le raffiche di Foehn hanno rialimentato le fiamme, alzando abbondante fumo che ha impedito il lavoro degli elicotteri e dei Canadair fino al tardo pomeriggio.

Il fronte ha raggiunto la cresta dell’Alpe Malpensà da un lato e sta scendendo verso le grange Ardegal. I due piccoli torrenti affluenti del Rio Chiapetto stanno limitando il propagarsi del rogo sui due versanti.

Nessuna abitazione coinvolta

Fortunatamente al momento il rogo al momento si sta sviluppando in zone particolarmente dove cresce erba olina e rododendri, lontane da abitazioni ed alpeggi: fortunatamente il bosco non risulta particolarmente compromesso perchè si tratta di combustione a terra.

"Si vieta - fanno sapere le istituzioni - la salita oltre la Borgata Andorina oltre al sentiero Andorina-Nivolastro, a causa delle operazioni di spegnimento".