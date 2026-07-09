Pannelli decorativi nella stanza del fine vita al Pronto soccorso di Pinerolo

Nell’ultimo anno sono state oltre 160 le persone che hanno affrontato il fine vita all’interno della stanza allestita nel Pronto soccorso di Pinerolo. Lo spazio è stato arricchito da pannelli decorativi, per iniziativa del Lions club pinerolese Host, in collaborazione con l’associazione Mai Soli.

La stanza è nata, come spiegano dall’Asl To3, per “accompagnare pazienti e familiari quando la morte è ineluttabile, riducendo la dimensione esclusivamente tecnica e restituendo spazio all’ascolto, alla presenza e alla dignità della persona”. Le immagini, dai colori morbidi e naturali, richiamano l’ambiente esterno, con le montagne sullo sfondo, e rendono lo spazio meno ‘medicalizzato’. I disegni sono opera del presidente Filippo Zuccarello, con la collaborazione di Giuseppe Viello per realizzare i pannelli. Il progetto ha richiesto un anno per arrivare al traguardo: “L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere più accogliente e dignitoso uno spazio dedicato ai pazienti in fine vita e ai loro familiari – commenta –. Personalmente è motivo di particolare soddisfazione aver contribuito con i disegni che decorano la stanza, nella speranza che possano offrire serenità e conforto ai pazienti e alle loro famiglie”.

L’intenzione dell’Asl è fare di questa stanza un modello organizzativo replicabile in altri contesti. Stamattina al Pronto soccorso si è tenuto un momento di ringraziamento a cui hanno partecipato il vescovo di Pinerolo Derio Olivero, Paolo Zebelloni (presidente del Concistoro della Chiesa Evangelica Valdese di Pinerolo) e Lara Pezzano (assessora alle Politiche sanitarie del Comune). Per l’AslTo3 sono intervenuti il direttore generale Giovanni La Valle, il direttore sanitario Eva Anselmo, la direttrice del Dea Pronto Soccorso Marina Civita, la direttrice del presidio ospedaliero Emanuela Lovato e la responsabile del Dipsa Barbara Chiapusso. Presente ovviamente anche Mai Soli con la presidente Gioia Becchimanzi, già a lungo responsabile della struttura di Cure palliative della stessa AslTo3. Per i Lions invece, erano presenti il presidente Zuccarello, l’avvocato Alberto Negro rappresentante Lcif e Giuseppe Ventriglia, presidente di circoscrizione Distretto Ia3 Lions.