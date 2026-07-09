Trofarello si prepara alla inaugurazione della nuova Casa di Comunità

Lunedì 13 luglio partirà la Casa di Comunità di Trofarello, un’opera socio-sanitaria realizzata da Asl To5, secondo le direttive della Regione Piemonte e con fondi PNRR, che rientra nel quadro della medicina territoriale per rendere sempre di più la medicina di prossimità vicina ai territori.

Trofarello rientra in questo progetto perché la Casa di Comunità offrirà servizi non solo alla cittadinanza di Trofarello ma anche ai comuni limitrofi, garantendo così cure che possono non essere necessariamente eseguite in ospedale.

Punto di accesso ai servizi socio-sanitari

La Casa di Comunità di Trofarello è stata progettata secondo il modello nazionale delle Case di Comunità, con l’obiettivo di offrire un punto unico di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. Al suo interno saranno presenti ambulatori per la medicina generale e la specialistica di base, servizi infermieristici, attività di prevenzione, presa in carico delle cronicità, sportelli di orientamento e spazi dedicati alla continuità assistenziale.

La struttura è pensata per favorire l’integrazione tra professionisti, migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini e ridurre gli accessi impropri agli ospedali, portando la cura più vicino alle persone.

Cirio e Riboldi attesi alla inaugurazione

L’Amministrazione Comunale invita tutta la popolazione a partecipare all’inaugurazione della Casa di Comunità di Trofarello di via Togliatti, lunedì 13 luglio alle ore 17.30 per apprendere quali servizi socio-sanitari partiranno già dal mese in corso e quelli che verranno potenziati già quest’anno. Oltre ai vertici dell’Asl To5, all’inaugurazione presenzierà il Presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha accettato di venire a mostrare ai trofarellesi questo importante traguardo, l’Assessore alla Sanita Federico Riboldi e altri esponenti della Regione Piemonte.

Sarà anche l’occasione per l’Amministrazione di presentare le idee progettuali che riguarderanno gli spazi adiacenti alla Casa di Comunità.