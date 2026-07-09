A Torino 6 nuovi parcheggi 'a lisca' in Circoscrizione 3

A Torino sei nuovi in parcheggi in Circoscrizione 3. L'area di manovra ormai di fatto inutilizzata in via Fossati all'angolo via Fattori sarà riconvertita in stalli a lisca di pesce, senza consumare nuovo suolo e senza costi rilevanti.

Nuova viabilità

È bastato ripensare la viabilità e prevedere una nuova segnaletica orizzontale. La proposta di modifica, ritenuta attuabile dagli uffici tecnici, è stata fatta dal consigliere di Torino Bellissima alla 3 Davide Scanavino. Una risposta concreta alla cronica mancanza di parcheggi a Torino, soprattutto a Pozzo Strada.

Il commento

"Un piccolo intervento - spiega Scanavino - ma un beneficio concreto per il quartiere, che dimostra come, ascoltando il territorio e portando avanti proposte pragmatiche, sia possibile ottenere risultati utili per i cittadini".