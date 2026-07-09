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Viabilità e trasporti | 09 luglio 2026, 06:44

A Torino 6 nuovi parcheggi 'a lisca' in Circoscrizione 3

Riconvertita l'area di manovra in via Fossati angolo via Fattori su proposta di Scanavino (Torino Bellissima)

In arrivo 6 nuovi parcheggi 'a lisca' in Circoscrizione 3

In arrivo 6 nuovi parcheggi 'a lisca' in Circoscrizione 3

A Torino sei nuovi in parcheggi in Circoscrizione 3. L'area di manovra ormai di fatto inutilizzata in via Fossati all'angolo via Fattori sarà riconvertita in stalli a lisca di pesce, senza consumare nuovo suolo e senza costi rilevanti. 

Nuova viabilità 

È bastato ripensare la viabilità e prevedere una nuova segnaletica orizzontale. La proposta di modifica, ritenuta attuabile dagli uffici tecnici, è stata fatta dal consigliere di Torino Bellissima alla 3 Davide Scanavino. Una risposta concreta alla cronica mancanza di parcheggi a Torino, soprattutto a Pozzo Strada.

Il commento 

"Un piccolo intervento - spiega Scanavino - ma un beneficio concreto per il quartiere, che dimostra come, ascoltando il territorio e portando avanti proposte pragmatiche, sia possibile ottenere risultati utili per i cittadini".

Cinzia Gatti

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