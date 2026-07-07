Lo Russo al Governo: "Più risorse e commissario straordinario per il prolungamento metro 1 a Rivoli"

"Nominare un commissario per la metro 1". Dopo il Partito Democratico, è il sindaco Stefano Lo Russo a lanciare un appello al Governo per cercare di fare proseguire il cantiere del prolungamento della linea fino a Rivoli. L'Italiana Costruzioni Infrastrutture va verso il fallimento, dopo che il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il piano di rientro presentato dall'azienda incaricata di realizzare l'opera.

L'impresa capitolina sarà dunque messa in liquidazione, mentre i cantieri da Fermi a Cascine Vica rischiano di rimanere bloccati. Una notizia particolarmente amara, considerando che il prolungamento della linea 1 in in generale ha superato i tre quarti della sua realizzazione complessiva. Per il primo cittadino, intervenuto questa mattina ai microfoni di To Radio, è "veramente un grande rammarico".

Più soldi e commissario straordinario

Al momento, per la ripresa dei lavori, InfraTo dovrà bandire una nuova gara d'appalto. Oltre ai tempi più lunghi, bisognerà mettere sul piatto circa 34 milioni di euro in più per i costi lievitati dal 2019 a oggi. Lo Russo, come fatto ieri dal Partito Democratico in Sala Rossa, ha quindi voluto lanciare un appello duplice al Governo: "mettere le risorse finanziarie aggiuntive e nominare un commissario straordinario per il prolungamento, magari già lo stesso amministratore di InfraTo Bernardino Chiaia".

L'obiettivo è "chiudere questo cantiere ed evitare anche tantissimi disagi che Rivoli e Collegno, in particolare i loro commercianti, stanno patendo. Spero davvero che sia una un'azione bipartisan da parte di tutti, che ci sia sensibilità delle forze politiche di maggioranza al Governo nel considerare questa un'opera strategica".